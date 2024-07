Mulher ateia fogo em residência de madeira do padrasto em Rio Branco

Uma mulher ateou fogo na casa de madeira de seu padrasto, que ficava aos fundos da casa de sua mãe, na madrugada desta terça-feira (9), no Bairro Alto Alegre, em Rio Branco. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC), ao chegaram no local a residência já havia sido tomada pelo fogo, porém ninguém se feriu, sendo apenas perda de bens materiais.