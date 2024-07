Clima deve ser ventilado com leve queda de temperatura no Acre

O tempo permanecerá firme, seco e ensolarado no Acre, Rondônia, na maior parte do Amazonas, em Mato Grosso, Goiás, no Distrito Federal, na Bolívia (planícies) e no Peru (região de selva). As informações são do portal O Tempo Aqui nesta terça-feira, 30.

A chegada de uma onda polar deixará o dia muito ventilado, com leve queda de temperatura no leste e sul do Acre, sul do Amazonas, oeste e sul de Rondônia, na região do Pantanal de Mato Grosso, no sul da região de selva do Peru e nas planícies da Bolívia. Pode chover fraco e rapidamente em alguns poucos pontos.

No noroeste, norte e nordeste do Amazonas, espera-se calor e chuvas, que podem ser intensas e acompanhadas de raios.

Previsão por regiões:

Leste e Sul do Acre (microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira):

-Tempo: Ventilado, com pequena diminuição da temperatura. Baixa probabilidade de chuvas, mas se ocorrerem, serão rápidas e pontuais.

-Umidade relativa do ar: Mínima entre 35% e 45% à tarde, e máxima entre 80% e 90% ao amanhecer.

-Ventos: Soprando ininterruptamente entre fracos e moderados, com rajadas, da direção sudeste.

Centro e Oeste do Acre (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá):

-Tempo: Quente e seco, com sol e nuvens. Baixa probabilidade de chuvas pontuais.

-Umidade relativa do ar: Mínima entre 30% e 40% à tarde, e máxima entre 85% e 95% ao amanhecer.

– Ventos: Soprando entre fracos e calmos, da direção sudeste.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: Mínimas entre 18°C e 20°C, e máximas entre 28°C e 30°C.

-Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: Mínimas entre 18°C e 20°C, e máximas entre 28°C e 30°C.