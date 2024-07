Carlinhos decide, Flamengo vence Vitória e encosta na liderança do Brasileirão

O Flamengo encostou no Botafogo na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (24), o time de Tite bateu o Vitória, no Barradão, por 2 a 1.

O gol que garantiu os três pontos para o Flamengo foi marcado por Carlinhos, já aos 45 minutos da segunda etapa. Antes disso, De Arrascaeta abriu o placar ainda na primeira etapa para o Mengão, enquanto Everaldo empatou para o Vitória na segunda etapa.

O resultado foi bom para o Flamengo, que chegou aos 37 pontos e encostou no líder Botafogo, que tem 40 pontos. O Mengão, vale lembrar, tem um jogo a menos que Fogão e Palmeiras, equipes que ocupam a primeira e segunda colocação do torneio nacional.

Do outro lado da tabela, a derrota foi muito ruim para o Vitória, que desperdiçou a chance de sair da zona de rebaixamento e segue ocupando a 17ª do Brasileirão. O time de Thiago Carpini soma 15 pontos em 19 jogos feitos.

Próximos jogos

Tentando sair do Z4, o Vitória tem parada dura na próxima rodada. O time Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, no sábado (27). A bola rola às 19h (de Brasília).

No domingo, o Flamengo seguirá a busca pela liderança do Brasileirão. No Maracanã, às 16h, o Mengão recebe o Atlético-GO.