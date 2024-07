Brasileira é espancada durante assalto seguido de tentativa de estupro no Chile

A brasileira Maressa Crisley Nunes dos Santos, natural de Maringá, no Paraná, está internada em estado grave em um hospital do Chile após ser espancada durante um assalto seguido de uma tentativa de estupro.

A vítima sofreu diversas fraturas no rosto e, de acordo com a família, vai precisar passar por uma cirurgia de reconstrução facial. Uma amiga que estava com a brasileira no momento do crime teve ferimentos leves.

Pelas redes sociais, familiares e amigos de Maressa divulgaram uma vaquinha que busca arrecadar dinheiro para custear o traslado dela ao Brasil, futuras cirurgias e os medicamentos necessários para sua recuperação. A mobilização já arrecadou R$ 27 mil.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Santiago do Chile, afirmou que acompanha o caso e presta assistência consular à brasileira.

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, disse que a pasta acompanha o caso e prestou solidariedade à vítima. “Assim que recebemos a denúncia por meio da irmã de Maressa e da conselheira Nacional dos Direitos da Mulher, Evelin Cavalini, já iniciamos os diálogos com o Consulado-Geral do Brasil em Santiago. O governo brasileiro repudia todo e qualquer ato de violência contra as mulheres”, publicou.