Botafogo vence o Internacional e alcança quinta vitória seguida no Brasileiro

O Botafogo venceu mais uma e se mantém na ponta isolada do Campeonato Brasileiro. A vítima da vez foi o Internacional. O Glorioso aproveitou a boa fase e a torcida ao lado para vencer por 1 a 0 com gol de Luiz Henrique, neste sábado (20), pela 18ª rodada.

Com a vitória no Nilton Santos, o Botafogo segue cada vez mais líder da competição. Agora, a equipe alvinegra tem 39 pontos, cinco a mais que o Flamengo, vice-líder. O Colorado sege com 19 pontos, na 13ª posição.

O Internacional teve Roger Machado estreando no comando da equipe. O resultado fora de casa marca a nona partida dos gaúchos sem vitória, entre Brasileiro e Sul-Americana.

O jogo

O Botafogo fez valer o mando de campo e dominou as principais ações da primeira etapa. Destaque para os chutes de Tchê Tchê e Savarino, ambas interceptadas pelo goleiro colorado Rochet.

De tanto insistir, o Glorioso abriu o placar aos 37 minutos. Após cruzamento de Cuiabano, que avançou pela esquerda, Luiz Henrique bateu de primeira, sem chances para o goleiro uruguaio.

A tônica da segunda etapa foi um Internacional forçando nas investidas, mas pecando no terço final. Aos 36, Hyoran desperdiçou uma grande chance para o Colorado. Ele aproveitou a saída do goleiro John para mandar de cobertura e por pouco não fazer uma pintura no Nilton Santos.