Homem recebe “disciplina” de facção é agredido a golpes de ripa e tem dedo amputado em Rio Branco

Izonario Barbosa Sabino, de 35 anos, foi brutalmente agredido a golpes de ripa e teve um dedo amputado com um terçado na noite deste sábado, 20, após ser submetido a uma “disciplina” imposta por uma facção criminosa. O crime ocorreu na região no bairro Canaã no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Izonario estava caminhando em via pública quando membros de uma organização o abordaram e, munidos de ripas e terçado, aplicaram o corretivo. A vítima foi atingida com vários golpes na cabeça, nas costas, teve o braço esquerdo fraturado, e o dedo indicador direito amputado com um terçado. Mesmo ferido Izonario ainda conseguiu fugir dos criminosos e pediu ajuda em uma igreja situada na Avenida Amadeo Barbosa. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Izonario e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos autores do crime e, em seguida, realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O caso será investigado pela Polícia Civil.