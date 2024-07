Banca do concurso do Detran Acre disponibiliza gabarito preliminar

O Instituto AOCP disponibilizou na manhã desta segunda-feira (29) o gabarito preliminar do concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran), realizado neste domingo (28). O concurso, que contou com a participação de quase 25 mil candidatos, oferece 91 vagas distribuídas entre diversas funções.

As provas objetivas foram aplicadas em dois períodos distintos. No turno da manhã, os candidatos aos cargos de assistente de trânsito, analista de sistema, contador, pedagogo e engenheiro civil compareceram aos locais de prova. Os portões foram abertos às 7h15 e fechados às 8h, com o início das avaliações ocorrendo 15 minutos após o fechamento dos portões.

Durante o turno da tarde, foi a vez dos candidatos aos cargos de agente de autoridade de trânsito, analista de trânsito e examinador de trânsito realizarem suas provas. Os portões abriram às 13h15 e fecharam às 14h.

Os candidatos interessados em conferir o gabarito preliminar podem acessar o site do Instituto AOCP através do link (CLIQUE AQUI)