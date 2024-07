Candidatos denunciam supostas irregularidades no concurso do Detran AC

Dezenas de candidatos do concurso do Detran, realizado neste domingo, 28, procuraram o ac24horas para denunciar supostas irregularidades em várias escolas de municípios diferentes onde as provas foram realizadas. As principais denúncias são de gabaritos sem lacre e troca de provas.

Na escola João Paulo II, na região da Sobral, a candidata Katriny Domingues, relata os problemas. “A minha sala, o fiscal só iniciou a entrega após tocar o sino, ou seja, perdemos 10 minutos. Todos os fiscais totalmente despreparados e as folhas de gabarito estavam soltas sem lacre nenhum”, conta.

Situações parecidas foram relatadas por candidatos de Cruzeiro do Sul, como na escola Maria Lima de Souza. Em Tarauacá, o candidato José Jean dos Santos também relata problemas. “Eu fiz prova de manhã e de tarde e elas não estavam da mesma forma. Na parte da tarde, era como se tivesse tirado Xerox, veio folha em branco e fora da sequência”, explica.

Há relatos ainda de troca de provas entre uma escola de Tarauacá e uma em Rio Branco. Também em Tarauacá, a candidata Socorro Oliveira, que fez a prova na escola José Augusto de Araújo explica o que ocorreu. “Na minha sala, os gabaritos não estavam lacrados em nenhum dos turnos. No período da tarde, as provas tiveram um atraso de 40 minutos e faltaram cinco provas no pacote”, diz.

Houve problemas relatados ainda em Xapuri e em várias escolas de Rio Branco. Uma denúncia, relatando os diversos problemas registrados pelos alunos, foi feita à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) nesta manhã.

O governo do estado foi questionado pelo ac24horas para saber se alguma providência será adotada, já que a Secretaria de Administração (Sead) é a responsável pela organização dos concursos públicos. Até o momento, não há um posicionamento. Caso a gestão se manifeste, a matéria será atualizada.