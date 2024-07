Balão que arrastou moto em SP teria 75 metros e carregava fogos; veja imagens

O balão que arrastou uma motocicleta até a parte superior de um poste tinha 75 metros de altura, de acordo com publicações no Facebook de grupos de baloeiros que acompanharam a soltura. A queda ocorreu na região do Aricanduva, bairro na Zona Leste da capital paulista, na madrugada desta na nesta segunda-feira (22).

A imagens nas redes sociais ainda mostram que mais de 10 botijões de gás foram usados para encher o balão na noite de domingo (21). Fogos de artifício foram carregados pelo balão. A estrutura da tocha precisou ser carregada por diversos homens.

Grupos de baloeiros intitulados “Sandu Mosaico” e “Balão Mágico & Domínio” foram apontados como os responsáveis pelo balão.

Além de arrastar a moto, a queda provocou corte de energia elétrica em parte da região, de acordo a Enel Distribuição São Paulo.

Os responsáveis pela soltura do balão ainda não foram identificados e podem ser condenados a até três anos de prisão. A prática de soltar balões é crime e está previsto no art. 261 do Código Penal. A atividade também foi descrita na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98).