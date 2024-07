Autor de foto icônica de Medina em Teahupoo explica clique certeiro: “Fazendo o que amo”

O fotógrafo francês Jerome Brouillet marcou seu nome nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com um clique certeiro de Gabriel Medina no ar junto de sua prancha. Em entrevista ao repórter André Galindo, exibida no Ça Va, do Sportv, o autor da imagem explicou como fez para realizá-la.

– Estava preparado no barco junto com os outros fotógrafos naquele momento. Ao fim das ondas, ele (Gabriel Medina) se projeta e eu faço a sequência de fotos – iniciou o francês.

A foto foi feita durante a bateria disputada entre Gabriel Medina e o japonês Kanoa Igarashi. Naquele momento exato, o brasileiro havia terminado o movimento que resultou na nota mais alta dos Jogos Olímpicos: 9,90 (veja a onda no vídeo abaixo). Satisfeito, Medina se jogou para o alto, ergueu a mão pedindo nota máxima e foi clicado por Brouillet.



– Fiz a foto, olhei para a câmera, selecionei os cliques e vi as imagens do começo do pulo e do meio. Olhei e vi que fiz um bom trabalho. Mandei para o meu editor para ver o que acontecia.

– Estou fazendo o que amo. É apenas mais uma foto. Eu tive a chance, havia dez no barco. Quero agradecer meu editor que fez bem seu trabalho e enviou para todo mundo –finalizou o francês, que em curto espaço de tempo recebeu uma invasão brasileira em sua conta no Instagram.