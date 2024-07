Arraial da Universidade Federal do Acre irá ocorrer entre os dias 9 e 10 de agosto

O Arraial da Universidade Federal do Acre (UFAC) será realizado nos dias 9 e 10 de agosto no Centro de Convenções da instituição em Rio Branco, oferecendo comidas típicas e bingos.

Atendendo à importância da promoção de eventos culturais na universidade, o Diretório Central dos Estudantes da UFAC publicou o edital de concessão de barracas para o evento. O objetivo é manter a tradição do Arraial da UFAC e promover a interação da comunidade acadêmica por meio dos cursos, centros acadêmicos, associações atléticas, empresas juniores e demais movimentos da universidade.

Serão oferecidas até 60 barracas, que serão utilizadas nos dois dias de evento, com um mínimo de uma barraca por curso. Discentes da pós-graduação e demais organizações universitárias, bem como turmas de formandos 2024.1 e 2024.2, também podem pleitear uma concessão. Para isso, é necessário:

1. Ser estudante da graduação ou pós-graduação da UFAC.

2.Estar matriculado no 1º semestre letivo de 2024.

3. Designar três acadêmicos responsáveis pela barraca.

4.Participar das reuniões convocadas com até um dia de antecedência.

5. Informar na solicitação de inscrição.

6.Participar das atividades de confecção das decorações do evento.

7.Vender cinco cartelas da rodada principal do bingo do arraial.

8. Estar ciente de que a decoração e organização interna do espaço físico da concessão é de responsabilidade do curso.

9.Estar ciente de que a limpeza e ajustes no entorno da barraca nos dias precedentes, durante e após o evento, são de responsabilidade do curso.

Todas as barracas oferecidas aos cursos são destinadas à comercialização de produtos exclusivamente alimentícios, sendo de livre escolha dos discentes interessados. A venda de bebidas como água, refrigerante e cerveja é vedada. No espaço físico do arraial, não haverá estrutura para o cozimento dos alimentos. A taxa de inscrição da barraca é de R$ 200 reais ou a venda de 25 cartelas do bingo principal.