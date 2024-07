Filha do deputado estadual Gilberto Cattani é achada morta em Mato Grosso

Raquel Cattani, de 26 anos, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), foi encontrada morta, na manhã desta sexta-feira (19), na região do Pontal do Marape, em Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá. A suspeita é que ela tenha sido morta a tiros. Raquel deixa dois filhos.