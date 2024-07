Argentina x Colômbia: árbitro brasileiro apitará a grande final da Copa América 2024

A final da Copa América 2024 acontece já neste domingo (14), com um confronto entre Argentina e Colômbia. O Hard Rock Stadium, em Miami, será o palco da grande decisão. A bola rola às 21h (horário de Brasília).

O último jogo do maior torneio continental das Américas terá arbitragem brasileira. Liderado por Raphael Claus, a arbitragem e o VAR terão a presença de árbitros brasileiros.

Aos 44 anos, o paulista é filiado à Federação Paulista de Futebol (FPF), à CBF e está presente no quadro da FIFA. Ele estará arbitrando sua primeira final entre seleções.

No passado, em 2019, Raphael Claus apitou a final da CONMEBOL Sudamericana entre Independiente Del Valle e Colón. No ano de 2022, esteve presente na Copa do Mundo, onde arbitrou duas partidas da fase de grupos.

A última vez que a arbitragem brasileira esteve presente foi na Copa América 2016, realizada nos Estados Unidos. Na decisão entre Argentina e Chile, Heber Roberto Lopes foi o comandante do apito.

Confira a arbitragem de Argentina x Colômbia

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Árbitro Assistente 1: Bruno Pires (BRA)

Árbitro Assistente 2: Rodrigo Correa (BRA)

4° Árbitro: Juan Benitez (PAR)

Juan Benitez (PAR) 5° Árbitro: Eduardo Cardozo (PAR)

Eduardo Cardozo (PAR) VAR: Rodolpho Toski (BRA)

AVAR: Danilo Manis (BRA)

Onde assistir a Argentina x Colômbia

TV: Globo e SporTV

Globo e SporTV Streaming: GloboPlay

GloboPlay Tempo real: CNN Esportes

Ficha técnica de Argentina x Colômbia

Data: 14/07/2024

14/07/2024 Horário: 21h00

21h00 Local: Hard Rock Stadium, Miami

Hard Rock Stadium, Miami Fase: Final