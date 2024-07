Após 2 anos fechado, reabertura do Arena da Floresta volta a ser adiada

O Estádio Arena da Floresta, a principal praça esportiva do Acre, está interditado desde o ano de 2022. A última partida disputada no local foi em maio daquele ano.

Depois de algum tempo completamente abandonada, onde funcionou até como depósito da Secretaria de Educação, o governo do estado resolveu reformar o estádio, com investimentos na troca do gramado, substituição de cadeiras e demais necessidades da Arena.

Ocorre que a obra de recuperação já acontece desde o ano passado. Em um primeiro momento, a entrega do estádio foi prometida para o mês de fevereiro. Depois, no mês de abril, o próprio governador Gladson Cameli, acompanhado do secretário-adjunto de Esportes, Ney Amorim, prometeu a reinauguração para este mês de julho, o que novamente não vai acontecer.

A promessa agora, conforme Ney Amorim, é para meados de agosto. Ele diz que o atraso foi pela necessidade de construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto.

“Estamos com obra praticamente pronta, faltando apenas pintura, alguns detalhes e o mobiliário. O problema foi a necessidade de construção de uma ETE já perto do fim da obra. Estou acompanhando diariamente a obra e a previsão do engenheiro responsável é que possamos entregar o estádio em meados de agosto com uma grande festa e a presença de um time de fora”, disse Ney Amorim.

Apesar das declarações do gestor, o Arena da Floresta só vai poder receber jogos após obter os laudos e certidões necessárias, mesmo com a conclusão da obra. “Estamos em contato com alguns times grandes do Brasil, na intenção de realizar aqui um grande espetáculo para a população na inauguração do Arena”, afirmou o governador.