Ao desviar de carro, motociclista perde o controle e colide contra poste de energia

Na noite deste domingo (30), um acidente de trânsito aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco. O incidente envolveu uma motocicleta Titan 150 de cor preta, conduzida por André Barreto Paredes, de 35 anos, e sua garupa, Jacimara de Oliveira Mourão, de 19 anos.

Segundo informações repassadas, o casal trafegava pela avenida Getúlio Vargas no sentido centro-bairro quando, em uma curva, um carro não identificado freou bruscamente à frente deles. Para evitar a colisão, André Barreto tentou desviar, mas acabou perdendo o controle da motocicleta, que colidiu violentamente contra um poste. O impacto foi tão forte que derrubou o poste e deixou a moto parcialmente destruída.

A Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima, fizeram os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Jacimara foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com suspeita de fratura no punho esquerdo, dores no tórax e lombalgia, além de escoriações no queixo e nos joelhos, seu estado de saúde é considerado estável. Já André Barreto teve apenas escoriações e permaneceu no local do acidente.

Após o acidente, o carro envolvido fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Uma equipe da Energiza foi acionada para desligar a energia e garantir a segurança da área, enquanto o Batalhão de Policiamento de trânsito (BPTRAN) isolou a área para os trabalhos de perícia.

As autoridades seguem investigando o ocorrido para identificar o veículo e o condutor que causaram o acidente.