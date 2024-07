Aliados de Bocalom são alvos de fake news antes mesmo da campanha eleitoral

Nos últimos pleitos eleitorais, com o crescimento cada vez maior da força das redes sociais, o uso das chamadas “milícias digitais” têm sido uma prática muito comum. A estratégia é criar fake news para prejudicar adversários políticos.

A mais recente delas, mesmo antes do início da campanha, envolve dois cargos comissionados do atual prefeito Tião Bocalom, que foram acusados de denúncia de casos de assédio sexual.

A realização de um encontro de Bocalom com mulheres que acontece nesta quinta-feira, 18, teve a arte do convite alterada. Foram incluídos como palestrantes, o assessor Helder Paiva e o chefe de Gabinete do prefeito, Frank Lima.

Os dois foram acusados de episódios de assédio sexual. Paiva foi denunciado por uma servidora da Câmara de Vereadores no final de junho do ano passado, enquanto Lima enfrentou denúncia de três servidoras da Secretaria Municipal de Saúde enquanto era o gestor da pasta em 2021. Lima chegou a ser afastado do cargo por conta das denúncias.

Procurado, Frank Lima disse ao ac24horas que é desespero dos adversários. “Eu vou não perder meu tempo com isso, isso é desespero dos adversários. Vou pedir para o pessoal da campanha rastrear e vamos chegar aos autores disso”, afirmou.