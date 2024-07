Acreano conquista ouro e garante vaga no Grand Slam de Taekwondo de 2025

Neste domingo, 30 de junho, o atleta acreano Bryan Azevedo, de 13 anos, conquistou a medalha de ouro na Copa Regional Norte, realizada em Macapá (AP). Esse resultado garantiu a ele uma vaga no Grand Slam de Taekwondo de 2025, que é a seletiva nacional para a seleção brasileira da modalidade.

Mestre Levy Azevedo, faixa preta 6°Dan internacional e pai de Bryan, revelou que a nova meta é focar nas próximas Olimpíadas.

Além disso, o jovem ganhou um convite para o Mundial na Coreia ainda este mês e está classificado para o Pan-Americano que ocorrerá em Queretaro, México, de 25 a 28 de julho. No entanto, ele aguarda ajuda do governo em relação às passagens aéreas para participar do Mundial na Coreia.

Bryan, o mais jovem a obter a faixa preta, acumula impressionantes 103 medalhas de ouro, 2 pratas e 2 bronzes em sua carreira. “Agora é foco no mundial da Coréia”, declarou o jovem atleta.