Abel Ferreira usa fala xenofóbica contra indígenas ao avaliar Palmeiras

O técnico Abel Ferreira usou uma expressão xenofóbica contra indígenas para avaliar o encaixe da equipe do Palmeiras com a chegada de um dos principais destaques do time na temporada, o volante Aníbal Moreno.

A declaração do comandante português foi registrada na entrevista coletiva após a vitória de 3 a 1 do Palmeiras sobre o Atlético-GO, no Allianz Parque, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

“Porque isso não é uma equipe de índios. Há uma organização e dentro dessa organização há liberdade para eles criarem, para se ligarem e há princípios de jogo que nós temos, um deles é o equilíbrio, e o Aníbal é um desses pêndulos, esse ‘motorzinho’, que não só tem como tarefa ser a primeira cobertura, como também ligar jogo e pôr a equipe a jogar” Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Abel se posiciona em nota

Por meio da assessoria de imprensa, o técnico Abel Ferreira se posicionou em uma nota oficial.

“Vivo e trabalho no Brasil desde 2020 e tenho profundo respeito por todos os brasileiros. As pessoas já conhecem o meu caráter, as minhas condutas e as minhas ações sociais. Sabem também que eu repudio por completo toda forma de preconceito.”

Abel foi vítima de xenofobia

No começo desta temporada, o próprio Abel Ferreira foi vítima de uma fala xenofóbica do diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte. Durante uma confusão com a arbitragem no Campeonato Paulista, o gestor do Tricolor atacou a arbitragem e se referiu ao treinador como “português de m…”.

Já no Brasileirão, eles se encontraram no Morumbis, e Belmonte pediu desculpas, que foram aceitas por Abel Ferreira.

Antes, Belmonte também gravou um vídeo com o mesmo pedido, como parte de um acordo com o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), que gerou insatisfação do Alviverde à época.