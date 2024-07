“A gente dorme com um monstro e não sabe”, diz acreana que teve filha envenenada pelo próprio pai

Bastante emocionada, a acreana Janaynna Ferreira, 35, anos, gravou vídeo para relatar os últimos momentos de vida da filha. A pequena Alicia, de apenas cinco dias de vida, morreu na última quinta-feira, 25, envenenada. A morte chocou o Brasil, já que o próprio pai da criança, Charles Luiz Félix da Costa, de 44 anos, é o acusado de ter matado a criança ao dar uma mamadeira envenenada com chumbinho (veneno de rato) para a filha.

No vídeo, Janaynna revela como foram os últimos momentos de vida da filha. “Eu fui tomar um banho rápido e quando eu voltei, dei o peito e ela começou a chorar. Coloque minha filha em meus braços para ela acalmar e ele ficou ao meu lado perguntando o que ela tinha. Ficou saindo secreção, ficou um tempinho no meu braço e ele do meu lado, vendo tudo, vendo ela sofrer”, conta Janaynna.

A mãe, chorando muito, conta que percebeu que a filha já estava sem vida, chamou Charles de monstro e pede justiça.

“Quando coloquei ela na cama, eu percebi que minha filha já estava sem vida. O mais triste é que a gente dorme com um monstro e não sabe, só peço justiça pela minha filha de apenas cindo dias de vida. Ele viu ela falecendo ao meu lado, está sendo os piores dias, minha filha não teve direito de viver. Eu sei que meu caso repercutiu aí no Acre por ser nascida e ter morado, nem posso chamar esse homem de pai, que deu chumbinho a minha fila em uma mamadeira”, conta a acreana.

O crime aconteceu em Setúbal, na zona sul do Recife. O sepultamento da criança ontem no cemitério Santo Amaro, na capital pernambucana.

Durante a audiência de custódia, realizada no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, o suspeito teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Ele foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife, onde ficará à disposição da Justiça.

Veja o vídeo: