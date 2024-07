Vídeo: motorista de Porsche atropela e mata motociclista na zona sul de São Paulo

Uma colisão envolvendo um veículo de luxo, da marca Porsche, e uma motocicleta foi registrada na madrugada desta segunda-feira (29), na Avenida Interlagos, na zona sul da capital paulista. O motociclista morreu.

Agentes da Polícia de Trânsito e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. O motociclista chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Geral do Grajaú, mas não resistiu aos ferimentos, de acordo com a PM. Veja abaixo o vídeo do acidente.

A vítima foi identificada como Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos.

Segundo informações preliminares, o atropelamento teria sido cometido de forma proposital após um desentendimento no trânsito entre o motorista do carro e o motoboy.

Após ser ouvido, o motorista foi levado ao IML para realização de exame toxicológico e, posteriormente, retornou à delegacia. Segundo a polícia civil, o autor pode responder por homicídio doloso e lesão corporal, pois a mulher que o acompanhava no veículo ficou ferida.

O caso está sendo apresentado no 11º DP de São Paulo, em Santo Amaro. A perícia foi acionada para atuar no local.

Veja o momento da batida: