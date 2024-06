Vôlei: jogadora da Seleção publica foto enigmática com Gabi, e fãs reagem

Uma publicação de Pri Daroit nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (14), chamou atenção dos fãs de vôlei. A ponteira, que defende a Seleção Brasileira na Liga das Nações de Vôlel (VNL), compartilhou uma foto abraçada a Gabi com legenda enigmática.

Daroit elogia Gabi e agradece a companheira de Seleção pela amizade. O ponto que chamou atenção foi a última frase. “Sou ansiosa e não consegui esperar”. Foi o suficiente para agitar os fãs no X, antigo Twitter.

“Não consegui o esperar o que?”, publicou uma usuária. Foi o começo da especulação na rede social.

“Está parecendo uma despedida, será que vai ser cortada?”, escreveu uma usuária da rede social. “Pri Daroit cortada de Paris não será novidade para ninguém”, publicou outro.

Pri Daroit é uma das opções de José Roberto Guimarães para integrar o elenco do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. A atleta não tem sido titular, mas participa dos jogos do Brasil com recorrência.

O Brasil, que venceu a Bulgária nesta sexta-feira (14), volta a quadra no próximo domingo (16), às 6h (de Brasília), no último jogo da fase de classificação da VNL. A equipe encara a Turquia, em Hong Kong, na China.

Veja a legenda da foto “Acho que a foto já diz muito mas não poderia deixar de falar algumas coisas pra você, Gabi!

Obrigada por ser essa amiga, irmã e confidente. Obrigada por ser sempre você. Na sua essência. No seu jeito de lidar com todos a sua volta.

Você é incrível. Sua energia e sua luz falam por si só.

TE AMO MUITO!

Obs: sou ansiosa e não consegui esperar!”