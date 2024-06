Expoacre terá show gratuito de Marília Tavares e Limão com Mel

O governo do estado confirmou que a Expoacre 2024 contará com apresentações gratuitas da cantora Marília Tavares e da banda Limão com Mel. O evento, que é um dos mais aguardados na capital, ocorrerá entre os dias 31 de agosto e 8 de setembro, em Rio Branco. A confirmação veio por meio da secretária de comunicação do governo, Nayara Lessa, nesta sexta-feira (14).

Marília Tavares subirá ao palco na noite de abertura do rodeio, no dia 1° de setembro, prometendo uma performance memorável. Já a banda Limão com Mel será a grande atração que encerrará o rodeio, no dia 3 de setembro. Ambos os espetáculos acontecerão no Parque de Exposições Wildy Viana, prometendo noites de muita música e entretenimento para o público.