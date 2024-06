Vitória vence Atlético-MG e manda Vasco para o Z4 do Brasileirão

O Vitória não tomou conhecimento do desfalcado Atlético-MG no Barradão, nesta quinta-feira (20), e bateu o time mineiro por 4 a 2, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Leão deixou a zona de rebaixamento pela primeira vez no Brasileirão 2024 e empurrou o Vasco — veja a tabela. Agora, o Z4 tem quatro gigantes nacionais: Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense.

Os gols do Vitória foram marcados por Matheusinho, Willian Oliveira (duas vezes) e Eryc Castillo; Scarpa, de pênalti, e Brahian Palacios descontaram para o Galo.

Situação da tabela e próximos jogos

Sem Hulk e Paulinho, expulsos na goleada sofrida para o Palmeiras, o Galo chega a duas derrotas pesadas consecutivas. Com 13 pontos, o time estacionou na 10ª posição e se distanciou do G6.

No próximo domingo (23), o Atlético-MG volta à Arena MRV para receber o Fortaleza, às 18h30 (de Brasília).

Já o Vitória, que venceu a segunda consecutiva no Brasileirão, vai à 15ª posição, com 9 pontos somados. O Leão agora visita o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, também domingo, às 18h30.