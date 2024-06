Flamengo vence Bahia e assume liderança do Brasileirão Série A

O Flamengo venceu o Bahia por 2 a 1 nesta quinta-feira (20) pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, Gerson abriu o placar para os donos da casa e Everaldo empatou para o Tricolor baiano. Quando o empate parecia decretado, David Luiz marcou de cabeça para o Flamengo e garantiu a vitória em casa.

Com o resultado, o Flamengo assumiu a liderança do Brasileirão. Agora a equipe do técnico Tite tem 21 pontos e ultrapassou o Botafogo, que soma 20. Já o Bahia caiu para o quarto lugar, estacionando nos 18 pontos.

Bahia joga bonito

O Bahia não abriu mão de suas características e iniciou o jogo buscando o protagonismo. A movimentação intensa e a troca rápida de passes fez o time de Rogério Ceni criar bons lances.

Os visitantes, contudo, não conseguiram acertar o gol. Cauly, aos seis, finalizou com perigo à meta de Rossi. Jean Lucas, por sua vez, arriscou de longe, mas pegou mal na bola.

Gerson não perdoa!

O Flamengo era muito mais objetivo. Apostando na velocidade de Lorran, Cebolinha e Luiz Araújo, contou com uma transição rápida para chegar ao ataque com poucos toques.

Aos 26, a bola chegou na entrada da área para Pedro, que fez o pivô com excelência. Gerson, em chute seco de fora da área, acertou o cantinho direito e abriu o placar!

Artilheiro Everaldo em ação

A reação do Bahia não demorou. Jean Lucas foi inteligente para ver Everaldo partindo para área e deu passe na medida. O camisa 9 venceu Ayrton Lucas na velocidade e marcou: 1 a 1!

Para marcar seu quinto gol no Brasileirão, isolando-se na artilharia da Série A, Everaldo teve categoria para tocar na saída de Rossi, deixando o goleiro do Flamengo sem ação.

O jogo seguiu aberto e, antes do intervalo, a grande chance foi de Cebolinha. O camisa 11 recebeu dentro da área, mas finalizou por cima do gol de Marcos Felipe, aos 44.

Segundo tempo mais truncado

O volta do intervalo apresentou um jogo com menos espaços e, consequentemente, menos oportunidades. A saída foi arriscar de longe, mas Rossi e Marcos Felipe fizeram defesas fáceis.

Tite, que já havia colocado Bruno Henrique no lugar de Cebolinha, com um incômodo no quadril, mexeu no Flamengo: entraram Allan e Gabigol nos lugares de Lorran e Luiz Araújo.

As substituições surtiram o efeito. Se o Bahia não conseguiu mais sair jogando como no primeiro tempo, o Rubro-Negro subiu a marcação e passou a sufocar o time adversário.

O gol da liderança!

O Flamengo pressionou até o fim, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances reais. Quando não parecia mais que seria possível, o gol saiu.

Em falta cobrada por Gerson, quase no escanteio, David Luiz subiu mais do que a defesa do Bahia e desviou, sem chances para Marcos Felipe: 2 a 1 aos 49 minutos e fim de jogo!

Próximos jogos

Tanto Flamengo, quanto Bahia, voltam a campo no próximo domingo (23) pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem pela frente o clássico contra o Fluminense, no Maracanã. Já o Bahia recebe o Cruzeiro na Arena Fonte Nova.