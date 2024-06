VÍDEO: Residência é destruída em incêndio no interior do Acre

Um incêndio registrado no começo da noite desse domingo, 2, consumiu uma casa na rua Maria Ester de Oliveira, bairro Eldorado, em Brasiléia. A residência teve sua área de madeira rapidamente tomada pelas chamas, gerando preocupação entre os moradores vizinhos que temiam a propagação do fogo enquanto aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros do 6º Batalhão do Alto Acre.

Vídeos e fotos feitos por moradores mostram a intensa fumaça e as chamas devorando a casa. A proprietária, Nelza Braga Correia, de 73 anos, não estava no local no momento do incidente. Segundo seu neto, Alef Correia, secretário de Cultura do município, ela estava retornando de uma festa de aniversário em Assis Brasil.

Apesar da rápida intervenção dos bombeiros, cerca de 90% da estrutura da casa foi destruída, juntamente com objetos pessoais, documentos e utensílios domésticos. A principal suspeita é de que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito na rede elétrica da residência, facilitado pela construção de madeira.

A área foi isolada temporariamente para que os bombeiros pudessem realizar seu trabalho e, posteriormente, liberada para que os familiares pudessem avaliar se havia algo a ser recuperado. Felizmente, não houve feridos, mas a proprietária perdeu praticamente tudo, ficando apenas com a roupa do corpo.

Com informações do jornal O Alto Acre.