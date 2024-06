Árbitros fazem homenagem a colega morto em acidente de trânsito em Cruzeiro do Sul

Homenagens e muita emoção marcaram o velório e o enterro do árbitro de futebol, Valdecir Silva da Cruz, conhecido por Val, nesse domingo, 2, na Vila Assis Brasil, em Cruzeiro do Sul, onde ele morava. Val morreu em um acidente de trânsito na noite de sábado,1°.

O velório aconteceu na Igreja São Braz e a homenagem foi feita no campo de futebol onde Val atuava. Os colegas utilizaram os objetos usados nos jogos, como bandeiras e apitos. Na frente do carro da funerária, os árbitros seguiram com bandeiras. Atrás do veículo, mais colegas soavam o apito.

Colegas lembraram que o empenho de Val na atividade esportiva era o mesmo na vida familiar e no círculo de amizades. “O Val tinha disponibilidade em servir ao esporte, aos amigos, à família. Ele servia a Deus também”, disse Rafaine Andrade.

O caso

Val morreu na noite de sábado,1°, na Rodovia Ac405, quando ia para casa depois de apitar um jogo. Ele seguia de moto quando um carro na contramão o forçou a desviar, e ele bateu na traseira de uma carreta estacionada à margem da rodovia estadual. Ele morreu no local.

Imagens capturadas por câmeras de segurança mostram o momento em que um veículo avança na contramão da Rodovia, que é divida por um canteiro central, forçando o condutor a fazer o desvio mortal. Quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou, só constatou o óbito de Val.

Pelas imagens, é possível observar que além de estar na contramão, o carro estava com farol alto. A Polícia Militar, que esteve no local do acidente, tenta identificar o motorista do veículo que causou o acidente com vítima fatal.