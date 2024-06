VÍDEO: Jovem autista é resgatado dentro de poço após quatro dias desaparecido em parque

Um jovem, de 19 anos, foi resgatado na manhã desta quarta-feira (05), após quatro dias desaparecido dentro de um parque em Santo André, no ABC Paulista.

Segundo a Guarda Civil Municipal da cidade, Jeferson Gabriel Gomes, que é autista, foi encontrado dentro de um poço, com cerca de 16 metros de profundidade, no Parque Guaraciaba Claudiomiro Barbeiro. Câmeras de segurança registraram imagens do rapaz pela última vez correndo por uma trilha do parque no último sábado (1º). Desde o fim de semana, ele não havia sido mais visto e familiares estavam à procura dele.

Nesta quarta-feira (5), guardas municipais de Santo André localizaram o jovem em uma área de mata do parque e acionaram o Corpo de Bombeiros. Pelo menos dez agentes atuaram no resgate. Jeferson foi retirado do poço por uma corda e encaminhado a uma unidade hospitalar da região para receber os primeiros atendimentos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que, após resgatado, a vítima foi levada ao Hospital Central com uma fratura na perna. A ocorrência foi registrada como encontro de pessoa no 6º Distrito Policial de Santo André.