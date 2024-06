Motociclista é arremessado a uma altura de 3 metros após colidir em carro

Um grave acidente de trânsito ocorreu na manhã desta quarta-feira (5), na rua Pernambuco, bairro do Bosque, em Rio Branco, envolvendo um carro e uma moto. O motociclista, cuja identidade ainda não foi divulgada, sofreu ferimentos graves.

Imagens de um circuito de segurança, às quais a reportagem teve acesso, capturaram o momento exato em que um veículo Fox branco, trafegando no sentido bairro-centro, tentou fazer uma conversão à esquerda para entrar na Rua Manoel Cassiano. Sem perceber a manobra, o motociclista colidiu com a lateral do carro.

O impacto foi tão forte que o motociclista foi arremessado a aproximadamente 3 metros de altura, caindo no asfalto. O motorista do carro permaneceu no local após o acidente.

Testemunhas acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma ambulância de suporte básico chegou rapidamente ao local, e os Paramédicos prestaram os primeiros socorros. Após o atendimento o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para a realização da perícia. Após os procedimentos, o carro foi liberado e a motocicleta foi guardada em uma residência próxima ao local do acidente.

Veja vídeo: