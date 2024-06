Vídeo: homem atira em carro blindado com mulher de 79 anos dentro; veja

Câmeras de segurança registraram, na noite da última terça-feira (25/6), o momento em que um grupo de homens encapuzados tentou assaltar um veículo preto na rua Cavalheiro Nami Jafet, no centro do Guarujá, litoral sul de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), cinco suspeitos participaram da ação, mas não tiveram sucesso. Nas imagens é possível ver um dos homens atirando pelo menos duas vezes contra o carro blindado, que tinha em seu interior uma mulher de 79 anos.

Ainda de acordo com a pasta, a vítima tinha ido a um pet shop da região com seu marido e seu cachorro. Lá, ela ficou no carro enquanto o esposo levava o animal. Nesse momento ela foi abordada.

Os suspeitos fugiram do local e ninguém foi preso.

Veja: