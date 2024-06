Vídeo: cratera se abre após chuva e ameaça prédio de luxo

Imagens de vídeo de drone mostraram um complexo de apartamentos de luxo no Chile à beira do colapso no domingo (9), após um deslizamento de terra provocado por fortes chuvas na noite anterior.

O prédio, que abriga cerca de 60 moradores, foi evacuado na noite de sábado (8), e as autoridades não relataram vítimas ou feridos.

As autoridades locais disseram que fortes chuvas na noite de sábado causaram o desabamento do solo e que o deslizamento deixou um buraco com cerca de 30 metros de profundidade. Há risco de que a cratera continue a crescer com a previsão de mais uma rodada de chuvas ainda nesta semana.