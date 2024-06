Veio para ficar: uso do Pix cresce em 2023 e alcança quase 40% do mercado brasileiro

Com 39% da participação de mercado em transações realizadas em 2023, excluindo o pagamento em espécie, o Pix se consolida como um dos principais meios de pagamento no país. É o que mostra o relatório, “Estatísticas de Pagamentos de Varejo e de Cartões no Brasil”, do Banco Central.

As transações de pagamento (excluídas aquelas em espécie) cresceram 31% em 2023 em relação ao ano anterior, para 108,7 bilhões, correspondendo a 624 transações per capita. O montante financeiro movimentado bateu R$ 99,7 trilhões, alta de 9% em um ano — equivalente a 9,1 vezes o Produto Interno Bruto brasileiro.

Considerando marketshare, o Pix (39%) ficou logo atrás dos cartões (crédito, débito e pré-pago), que registraram participação de 41%. Já as transações com boleto bancário representaram 5% do mercado.

Para cima

A curva ascendente do Pix em 2023 se deu pelo aumento de 75% no seu uso, levando em conta o número de transações, em relação a 2022. No caso dos cartões, os crescimentos anualizados no uso foram de 12% no crédito, 5% no débito e 36% no pré-pago.

Os dados convergem com a leitura de que o Pix e os meios de pagamento instantâneos não são apenas uma tendência, mas chegaram para ficar. “De maneira global, vemos o Pix como o pagamento do futuro. Para os especialistas do setor, os real time payments são o futuro”, afirma Ralf Germer, CEO e Cofundador da fintech PagBrasil, empresa especializada em tecnologia para pagamentos.

O especialista explica que o Pix é um meio de pagamento, mas não apenas, e que isso o fortalece. “É uma plataforma financeira que permite inovação”.