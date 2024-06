VaideBet rescinde contrato com Corinthians e fala em “suspeita” de condutas ilegais

A casa de apostas VaideBet informou na manhã desta sexta-feira (07) a rescisão do contrato de patrocínio firmado com o Corinthians.

A marca afirma em comunicado que, “desde abril, acompanha e solicita esclarecimentos sobre as suspeitas levantadas, tendo já realizado reuniões, comunicações formais e notificação extrajudicial” e que, diante das explicações apresentadas pelo clube sem nenhuma resolutividade, “lamentavelmente se vê obrigada a tomar tal atitude”.

O nome da VaideBet foi envolvido recentemente em um escândalo de corrupção com o Corinthians: o clube teria recebido parte do dinheiro da patrocinadora por meio da conta de uma “laranja” – em nome de Edna Oliveira Santos, residente de Peruíbe, cidade do litoral sul de São Paulo, e que não tinha conhecimento do negócio, segundo o blog do jornalista Juca Kfouri, no UOL.

Em nota, a casa de apostas alega que a parceria com o Corinthians não pode ser mantida enquanto pairar sobre o acordo “qualquer suspeita em relação a condutas que fujam à conformidade com a ética e os preceitos legais”.

Segundo a empresa, só dúvidas já bastam para determinar a rescisão “exercida pela VaideBet suscitando cláusulas do contrato que protegem direitos da marca nessa decisão”.

O patrocínio da VaideBet ao Corinthians, firmado no início de 2024, previa o pagamento de R$ 370 milhões ao clube até 2026 – do montante, o time já recebeu R$ 60 milhões. O acordo tornava a VaideBet patrocinadora master do clube.

Resposta do Corinthians

O clube confirmou nas redes sociais a descontinuidade do contrato de patrocínio, “em decorrência das instabilidades recentes, provocadas por acusações que seguem em investigação”.

O Corinthians disse ainda que lamenta que o parceiro comercial tenha encerrado o maior acordo de marketing esportivo do Brasil, “do qual a empresa se beneficiou a ponto de sair de uma casa de apostas desconhecida para a segunda colocação no setor em apenas cinco meses”. E também cita que a decisão foi tomada “sem que houvesse nenhuma conclusão das investigações relacionadas ao intermediário da negociação”.

“Vale ressaltar que o Corinthians é o maior interessado em resolver a questão citada. Por isso, não está medindo esforços para os fatos sejam elucidados, seja por meios próprios, por terceiros ou na colaboração junto às autoridades.”