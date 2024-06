Trânsito é interditado em frente ao CERB para Circuito Junino na Praça da Revolução

O tradicional 16° Circuito Junino Municipal de Rio Branco, que inaugura as festividades juninas da capital, começou na quinta-feira (13), na Praça da Revolução, com a cerimônia de Escolha das Realezas. Para garantir a realização do evento, foi necessária a interdição do trânsito no trecho em frente ao Colégio Estadual de Rio Branco (CERB), das 18h às 23h, conforme informado pelo secretário de comunicação da prefeitura, Aílton Oliveira.

A programação da 1ª etapa do circuito segue na sexta-feira (14), às 18h, com as apresentações das quadrilhas Alinhados na Roça e C.L na Roça. O fim de semana promete mais animação com danças típicas juninas. No sábado (15), também às 18h, os grupos Junina Pega Pega, Explode Coração e Matutos na Roça exibirão o melhor da cultura caipira.

No domingo (16), a partir das 18h, será a vez dos grupos Escova Elétrica, Sassaricano na Roça e Malucos na Roça se apresentarem na Praça da Revolução, em frente ao prédio da Prefeitura de Rio Branco.

Segunda Etapa do Circuito

A 2ª etapa do concurso se estenderá por três dias e ocorrerá no Quadrilhódromo de Rio Branco. Na sexta-feira (21 de junho), a partir das 18h, os grupos Assanhados na Roça, Sassaricano na Roça e Matutos na Roça darão início às apresentações.

Continuando o evento, no sábado (22) e domingo (23), a partir das 18h, outras quadrilhas tomarão o palco. No sábado, as apresentações ficarão por conta de C.L na Roça, Escova Elétrica e Explode Coração, e no domingo, os grupos Malucos na Roça e Junina Pega Pega encerrarão as festividades.

Após as performances, os juízes realizarão a apuração para decidir os vencedores do 16° Circuito Junino Municipal de Rio Branco.