Alemanha goleia Escócia por 5 a 1 com tranquilidade na estreia da Eurocopa 2024

Com imensa tranquilidade, a Alemanha venceu a Escócia por 5 a 1, nesta sexta-feira, no jogo de abertura da Euro 2024. Na Allianz Arena, em Munique, a seleção da casa abriu o placar logo aos 10 minutos, com Wirtz finalizando da entrada da área. Nove minutos depois, Musiala soltou a bomba na área para ampliar. No fim do primeiro tempo, Havertz marcou o terceiro cobrando pênalti. Na marcação da penalidade, o zagueiro escocês Porteous foi expulso, aumentando a facilidade alemã na sequência da partida.

No segundo tempo, a Alemanha aumentou a soberania na posse de bola, que acabou em 73% contra 27% da Escócia. Aos 23, Füllkrug marcou o quarto, soltando uma bomba da entrada da área. Já nos últimos minutos, Rüdiger desviou de cabeça para marcar contra, dando o gol de honra da seleção escocesa. No apagar das luzes, Emre Can, que entrou na segunda etapa, acertou chute de fora da área e fechou o placar.

OLHO NA TABELA



Com a vitória, a Alemanha larga na frente no Grupo A, liderando com três pontos. A Escócia fica na lanterna, ainda sem pontuar, mas com saldo -4. Hungria e Suíça se enfrentam neste sábado para definir a primeira rodada da chave.

NOVA GERAÇÃO

A estreia da Alemanha na Eurocopa mostrou a força da renovação do futebol alemão. Liderada por nomes experientes como Neuer, Kroos e Kimmich, a seleção tem como principais destaques na vitória sobre a Escócia os jovens Wirtz e Musiala, ambos de 21 anos. O meia-atacante do Bayern de Munique foi eleito o melhor em campo.

OLHA A BOMBA

Centroavante vice-campeão da Champions League com o Borussia Dortmund, Füllkrug entrou no segundo tempo e, poucos minutos depois, marcou um golaço. O camisa 9 alemão acertou um chute de 109 km/h e não deu chances de defesa para o goleiro adversário.