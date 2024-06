Torcida do Fluminense lota e dá show no Maracanã na volta do ídolo Thiago Silva

Um estádio lotado para celebrar o retorno de um ídolo. Assim foi a noite desta sexta (7) no Rio de Janeiro, onde milhares de torcedores do Fluminense foram ao Maracanã dar as boas-vindas a Thiago Silva, que está de volta ao clube após 16 anos. Protagonista da festa, o Monstro se emocionou com as homenagens ao lado da família.

“Primeiramente, obrigado por vocês terem tirado um tempinho tão especial das suas vidas para estar aqui comigo hoje. Vocês não sabem o quanto está sendo especial voltar para casa. É um momento que pensei muito, tinha certeza que iria acontecer. Obrigado”, iniciou Thiago Silva.

“Vocês sabem que minha família vai ficar em Londres. Isso é uma demonstração de carinho pela instituição. Obrigado por vocês estarem aqui comigo nesta noite”, completou.

Mais de 55 mil torcedores ocuparam às arquibancadas do Maraca, palco da despedida de Thiago Silva do Fluminense ainda em 2008. Desde então, o camisa 3 fez história por Milan-ITA, Paris Saint-Germain-FRA e Chelsea-ING, além da Seleção Brasileira, antes de voltar para casa. E, diante da torcida, o Monstro se emocionou.

Com ingressos a preços populares, os torcedores do Fluminense ainda curtiram um show do grupo Sorriso Maroto, a pedido de Thiago Silva. Os cantores Ferrugem e Mumuzinho também participaram da apresentação.

Além de jogadores do atual elenco, como Germán Cano, Ganso, John Kennedy, Ganso e Marcelo, entre outros, Luiz Alberto, Gabriel e Júnior César, que atuaram com Thiago Silva na primeira passagem pelo Fluminense, marcaram presença no Maracanã.

O contrato de Thiago Silva se inicia em 1º de julho, mas ele só pode jogar a partir do dia 10, quando abre a janela de transferências e o Monstro poderá ser inscrito na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. O vínculo será até o final de 2025.

Thiago Silva é formado nas categorias de base do Fluminense, em Xerém, onde atuou dos 11 aos 18 anos de idade. Depois de rodar por alguns clubes, o Monstro retornou ao Tricolor para, enfim, defender o time profissional, entre 2006 e 2008, quando efetivamente construiu sua idolatria junto à torcida.

Na Europa, atuou por Milan, onde foi campeão da Itália e da Supertaça da Itália, pelo Paris Saint-Germain, onde empilhou títulos como os sete troféus do Campeonato Francês, e pelo Chelsea, onde conquistou a Champions League e o Mundial de Clubes.