Torcedora do River Plate ganha bolo do Boca Juniors e reação viraliza; veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a reação inusitada de uma torcedora do River Plate, da Argentina, durante sua festa de aniversário de 40 anos.

Tudo no local estava decorado com as cores e o escudo dos millonarios, mas um detalhe causou espanto na aniversariante. Quando ela cortou o bolo que, por fora, era vermelho e branco, pôde perceber que tratava-se de uma pegadinha.

A parte interior do bolo tinha as cores do rival Boca Juniors, azul e amarelo, o que fez o semblante da dona da festa mudar na hora. Incrédula, a mais nova “quarentona” ainda te o cuidado de colocar a fatia do bolo em um guardanapo e limpar a espátula antes de colocá-la de lado.