Super Mundial de Clubes: veja quais estádios devem receber primeira edição em 2025

A direção da Fifa ainda negocia com cidades e proprietários de estádios quais serão as sedes, no Estados Unidos, do Super Mundial de Clubes, que terá 32 participantes e será disputado pela primeira vez de 15 de junho a 13 de julho de 2025. Palmeiras, Flamengo e Fluminense são os brasileiros já garantidos.

O plano é utilizar até 12 estádios, mesclando arenas maiores, que são usadas pela NFL, a principal liga de futebol americano, com equipamentos menores, que aparecem na MLS, a liga número 1 do “soccer” por lá, como os estadunidenses chamam nosso futebol.

Por questões comerciais e de logística, o Mundial de Clubes será jogado prioritariamente na Costa Leste dos Estados Unidos. Visa ter um fuso horário melhor ao mercado europeu, continente que terá 12 times participantes.

Mas também é preciso “dividir” o país porque no mesmo período estará ocorrendo a Copa Ouro, o torneio de Seleções da Concacaf (Confederação das Américas do Norte e Central), e que terá partidas majoritariamente na Costa Oeste.

A exceção seriam estádios no Texas, que fica bem na região central do país, que poderiam receber jogos das duas competições. E o Seattle Sounders, time norte-americano já classificado para o Mundial, faria ao menos um confronto em seu estádio, o Lumen Field, em Seattle, que fica na Costa Oeste.

Há um certo atraso no anúncio das cidades-sedes e estádios que receberão o Mundial porque as negociações envolvem direito comerciais. Para eventos Fifa, os patrocinadores que dão nomes aos estádios, o “naming rights”, não podem ser citados, por exemplo. Houve também dificuldades quando a Fifa negociou as sedes para a Copa do Mundo de 2026, torneio que os Estados Unidos serão anfitriões junto com México e Canadá.

Devido a isso, o projeto da Fifa de sortear os grupos do Mundial até julho de 2024, “aquecendo” a competição um ano antes visando promoção em busca de patrocinadores, deve ser abortada. Não é possível fazer esse evento sem ter um calendário de onde se jogará. O sorteio deverá ocorrer apenas no fim de 2024 ou início de 2025.

Negociações com os estádios

Apesar dos entraves, a Fifa, com a ajuda da Federação de Futebol dos Estados Unidos e da Concacaf, trata com algumas cidades e proprietários de estádios, o que já torna possível desenhar algum esboço do que possa ser o mapa do primeiro Mundial de Clubes com 32 participantes:

•Estádios da NFL (de maior capacidade para jogos com maior potencial de público)

•MetLife Stadium – região de Nova York, terá a final da Copa de 2026 – 82,5 mil espectadores

•Hard Rock Stadium – Miami – 65 mil

•Mercedes-Benz Arena – Atlanta – 71 mil

•Soldier Field – Chicago – 61 mil

•NGR Stadium – Houston – 72 mil

•Estádios da MLS (capacidade menor para jogos com menor apelo de público)

•Geodis Park – Nashville – 30 mil espectadores

•TQL Stadium – Cincinnati – 26 mil

•Subaru Park – região da Filadélfia – 18,5 mil

•Audi Field – Washington – 20 mil

•Inter&Co Stadium – Orlando – 25 mil

•Q2 Stadium – Austin – 20 mil

O novo Mundial

A direção da federação internacional projeta uma receita de US$ 2,5 bilhões (R$ 12,4 bilhões) para o novo Mundial de Clubes. O torneio será quadrienal, com a seguinte distribuição de vagas: 12 da Europa, seis da América do Sul, quatro das Américas do Norte e Central, quatro da África, quatro da Ásia, um da Oceania e outro representante do país-sede.

Os clubes serão divididos em oito grupos de quatro equipes, com os dois primeiros de cada passando para as oitavas de final, e a partir daí os confrontos serão eliminatórios, até a final.

Os 29 times já classificados para o Super Mundial:

América do Sul (6 vagas)

•Palmeiras – campeão da Libertadores de 2021

•Flamengo – campeão da Libertadores de 2022

•Fluminense – campeão da Libertadores de 2023

•River Plate (Argentina) – via ranking

•Europa (12 vagas)

•Chelsea – Inglaterra

•Real Madrid – Espanha

•Manchester City – Inglaterra

•Porto – Portugal

•Benfica – Portugal

•Inter de Milão – Itália

•PSG – França

•Bayern de Munique – Alemanha

•Borussia Dortmund – Alemanha

•Juventus – Itália

•Atlético de Madrid – Espanha

•RB Salzburg – Áustria

Américas do Norte e Central (4 vagas)

•Monterrey – México

•Seattle Sounders – EUA

•León – México

•Pachuca – México

África (4 vagas)

•Al-Ahly – Egito

•Wydad Casablanca – Marrocos

•Espérance – Tunísia

•Mamelodi Sundowns – África do Sul

Ásia (4 vagas)

•Al-Hilal – Arábia Saudita

•Urawa Red Diamonds – Japão

•Ulsan Hyundai – Coreia do Sul

•Al Ain (Emirados Árabes)

Oceania (1 vaga)

•Auckland City – Nova Zelândia