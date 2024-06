Petroleiras preveem aumento de R$ 0,23 da gasolina com MP do PIS/Cofins

O Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP) calcula que a medida provisória editada pelo governo para compensar a desoneração da folha de pagamento terá impacto de R$ 0,23 no litro da gasolina e de R$ 0,11 no valor do óleo diesel.

“O impacto é tão negativo no bolso do consumidor que a única saída é o governo retirar a medida”, disse à CNN o presidente do IBP, Roberto Ardenghy.

Além dos impactos na distribuição de combustíveis, os efeitos da MP 1227 serão sentidos também no refino, segundo a entidade que congrega as refinarias privadas, responsáveis por 20% da produção brasileira de derivados.

“Estimamos um impacto de R$ 4 bilhões”, afirma Evaristo Pinheiro, presidente da Refina Brasil.

Para ele, a melhor saída é uma liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender a eficácia da medida provisória ou uma “rejeição urgente” do Congresso Nacional, a fim de invalidar o texto.