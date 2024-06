Suíça manda na partida e elimina a campeã Itália nas oitavas da Eurocopa

A Suíça venceu a Itália por 2 a 0, neste sábado (29), no confronto de abertura das oitavas de final da Eurocopa, no Estádio Olímpico de Berlim.

Os suíços dominaram a Itália ao longo de toda a partida e despacharam a atual campeã da Eurocopa com gols de Freuler e Vargas. A Suíça não vencia a Itália desde 1993, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa de 1994.

Nas quartas de final, a Suíça enfrentará o vencedor do confronto entre Inglaterra e Eslováquia, que jogam neste domingo (30), em Gelsenkirchen.

Como foi o jogo

Historicamente reconhecida como uma seleção que apenas se defende, a Suíça inverteu os papéis e mandou no jogo no 1º tempo. Os suíços marcaram a saída de bola dos italianos e criaram as melhores chances de ataque, enquanto a Itália ficava sufocada na defesa. Aos 20 minutos, a Suíça só não abriu o placar graças a uma grande defesa do goleiro Donnarumma, que espalmou chute de Embolo cara a cara.

Aos 36 minutos do 1º tempo, a pressão suíça surtiu efeito. Após longa troca de passes, Freuler recebeu de Vargas e bateu no canto direito de Donnarumma, abrindo o placar da partida. A seleção de Murat Yakin mandou no jogo e terminou o 1º tempo com 10 chutes a gol, sendo três no alvo, contra apenas um chute da Itália, para fora.

O 2º tempo começou e aos 30 segundos a Suíça ampliou o drama italiano com um golaço de Vargas. Perdendo por 2 a 0, o técnico italiano Luciano Spaletti, que havia colocado Zacagni no lugar do atacante El Shaarawy no intervalo, fez a segunda substituição aos 20 minutos do 2º tempo, quando Retegui entrou no lugar de Barella.

Aos 30 minutos, a Itália tentou reagir após mais duas substituições, mas Scamacca chutou na trave após boa jogada de Zaccagni.

Gols e destaques

Paredão italiano. Embolo teve uma ótima chance de abrir o placar para a Suíça aos 20 minutos do 1º tempo, mas foi barrado por Donnaruma. O atacante suíço recebeu ótimo lançamento de Aebischer, ficou cara a cara com o goleiro italiano e bateu colocado, mas Donnarumma usou toda sua envergadura e fez grande defesa.

1 x 0: Após pressionar a Itália ao longo de todo o 1º tempo, a Suíça abriu o placar aos 36 minutos. Freuler se infiltra na grande área com muita liberdade, recebe de Vargas e finaliza rasteiro de canhota. Donnarumma até desvia a bola com o pé, mas ela entra no cantinho direito do gol.

Na trave! Donnarumma novamente evita o pior para a Itália. Em cobrança de falta de Rieder, o goleiro italiano defendeu com a ponta dos dedos, a bola bate na trave e sai.

Ficou barato. Ao fim do primeiro tempo, a Suíça somou 10 chutes a gol, contra apenas 1 da Itália. Os italianos saíram no lucro por irem para o intervalo perdendo por apenas 1 a 0.

2 x 0: Aos 30 segundos do 2º tempo, Vargas marcou um golaço! O atacante recebeu de Aebischer pelo lado esquerdo e bateu colocado no ângulo esquerdo de Donnarumma.

Cai tabu de 31 anos. A Suíça não vencia a Itália desde 1993. De lá para cá, as seleções haviam disputado nove partidas, com três vitórias da Itália e seis empates.

Ficha técnica

Suíça 2 x 0 Itália

Data: 29/06/2024

Local: Estádio Olímpico (Berlim, Alemanha)

Hora: 13h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Szymon Marciniak

Cartões amarelos: Barella (ITA), El Shaarawy (ITA), Mancini (ITA)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Freuler (SUI), aos 36′ do 1º tempo (1-0); Vargas (SUI), a 30 segundos do 2º tempo.

Suíça: Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer (Steffen), Freuler, Xhaka, Rieder (Stergiou); Vargas (Zuber), Embolo (Duah), Ndoye (Sierro). Técnico: Murat Yakin.

Itália: Donnarumma; Darmian (Cambiaso), Bastoni, Mancini, Di Lorenzo; Barella (Retegui), Fagioli (Frattesi), Cristante (Lo Pellegrini); El Shaarawy (Zaccagni), Scamacca, Chiesa. Técnico: Luciano Spalletti.