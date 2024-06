Com apoio de Jarude, Taça Rio Branco de Futebol de Areia tem 1ª edição

No próximo dia 8 de julho, a capital acreana vai sediar a abertura da primeira edição da Taça Cidade de Rio Branco de Futebol de Areia realizado pela Federação Acreana de Futebol de Areia (Fafa). O evento ocorre na quadra do Juventus, e será possível por meio de emenda do deputado estadual Emerson Jarude .

Serão R$ 24 mil em premiação para as 51 equipes competidoras, sendo 39 no masculino e 12 no feminino. “Teremos uma premiação recorde. O deputado Emerson Jarude é parceiro da federação na realização desse grande evento. Precisamos desse tipo de apoio para podermos tornar o esporte acreano mais forte”, explicou o presidente da Fafa, Maurício Mayla.

Na noite desta sexta-feira (28), a Fafa realizou o congresso técnico para apresentar o regulamento aos competidores e sortear os times que entrarão em confronto.

Jarude fez questão de estar presente para destacar o seu comprometimento com o esporte acreano. “O esporte é uma importante ferramenta para a inclusão social, sendo capaz tirar jovens e crianças da criminalidade sendo fundamental o incentivo. Fico muito feliz em ver o dinheiro público trazendo esse retorno e possibilitando que a federação consiga realizar a primeira edição desse campeonato, que se depender de mim, a Taça Cidade estará oficialmente no calendário esportivo da nossa capital a partir do ano que vem. Contem sempre com o meu apoio”.