SpaceX atinge marco inédito em quarto teste de lançamento do foguete Starship

A SpaceX, empresa de viagens e transporte espacial liderada por Elon Musk, atingiu um marco inédito na manhã desta quinta-feira (6) durante o quarto teste de lançamento realizado com o conjunto de transporte Starship. Pela primeira vez, o booster Super Heavy, que dá propulsão ao veículo, fez um pouso suave para ser recuperado e reutilizado em testes e voos futuros. Este era o objetivo principal do experimento.

O conjunto Starship é composto pela espaçonave Starship e pelo booster Super Heavy. O foguete é considerado o maior e mais potente já produzido pela humanidade.

No teste desta quinta-feira, o booster fez o pouso no Golfo do México cerca de sete minutos após o início do lançamento. Veja o momento abaixo.

Super Heavy has splashed down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/hIY3Gkq57k

A nave Starship caiu sobre o oceano Índico após mais de uma hora do voo que levou o veículo para fora da Terra e de volta ao planeta.

Testes anteriores da Starship

O terceiro teste da Starship, realizado em 14 de março deste ano, representou alguns outros marcos para o projeto, incluindo a primeira reentrada atmosférica do conjunto (retorno à Terra), a primeira abertura da porta de cargas no espaço e uma demonstração de transferência de propelente (combustível). “O último teste forneceu dados valiosos para eventuais transferências de propelente entre naves, que possibilitarão missões como o retorno de astronautas à Lua sob o programa Artemis da Nasa [agência espacial dos Estados Unidos]”, diz uma nota da Spacex.

O programa Artemis planeja fazer o retorno da humanidade à Lua em 2025.

O segundo voo do Starship realizado pela SpaceX ocorreu em novembro de 2023, mas uma falha levou os engenheiros a perderem contato com a nave no espaço.

O Starship deixou a base da empresa de Elon Musk, também em Boca Chica, no Texas, por volta das 10h (horário de Brasília). O voo foi inicialmente bem-sucedido, já que o foguete conseguiu chegar ao espaço pela primeira vez. Porém, cerca de 10 minutos após o lançamento, a equipe da SpaceX em solo parou de receber dados do segundo estágio da nave.

Os engenheiros acreditam que o módulo se perdeu no espaço. O primeiro teste, em abril do mesmo ano, também teve problemas, terminando em uma explosão.