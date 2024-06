Sexta-feira deve ser quente com possibilidade de chuvas isoladas

Nesta sexta-feira, 28 de junho, o Acre terá um dia muito quente, com sol e nuvens predominando. A previsão também se estende a Rondônia, sul do Amazonas, Mato Grosso (exceto o sul e a região do Pantanal), Goiás, Distrito Federal, Bolívia (norte) e Peru (região de selva). As informações são do portal O Tempo Aqui.

No sul de Mato Grosso, na região do Pantanal e no centro, sul e leste da Bolívia, a chegada de uma onda polar traz tempo frio, mas seco.

Para as microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira (leste e sul do estado), o tempo será quente, porém ventilado, com sol e nuvens, mas pode ocorrer chuva em alguns pontos. A temperatura fica amena durante a noite, e a probabilidade de chuvas fortes é baixa. Os ventos sopram de forma fraca e calma, principalmente das direções sul, sudeste e sul.

Já nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá (centro e oeste do estado), o clima será muito quente e abafado, com sol e nuvens, mas também há possibilidade de chuva em alguns pontos. A probabilidade de chuvas fortes também é baixa. Os ventos sopram de forma fraca e calma, principalmente das direções sudeste, sul e leste. As temperaturas devem variar entre 19°C e 35°C.