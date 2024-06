Rainha da Produção de 19 anos é noiva e deve casar em breve

A Rainha da Produção, estudante Hillary Katrine, 19 anos, grande vencedora do concurso, contou em entrevista ao ac24horas nesta quinta-feira, 27, que tem uma doceria de doces saborosos, a HK Confeitaria, que atende online nas redes sociais.

Katrine afirmou que os custos para participar do concurso foram elevados. “É só o aluguel do nosso traje. A gente custou uns dois mil reais, só o traje. Tem maquiagem, tem show pirotécnico e muitas outras coisas que a gente fica gastando, é com banner, é comprando coisa pra fazer torcida” declarou. O custo total chega a cerca de R$ 4 mil.

Hillary tirou a dúvida dos internautas em relação a sua vida pessoal, informando que em breve deverá casar. “Sou noiva”, afirmou.