Setor de apostas online cresceu 734% desde 2021, aponta pesquisa

“Um mercado mais maduro acaba quebrando o gelo com os desconfiados e, ao trazer segurança para os usuários, deve trazer mais empresas”, aponta Mesquita.

De acordo com o Ministério da Fazenda, no período de um mês no final de 2023, 134 empresas manifestaram interesse em trabalhar com bets no país.

E com a estruturação do mercado, o país também chama atenção lá fora. De acordo com a Datahub, duas empresas estrangeiras buscaram atuar no Brasil em 2023. Já em 2024, a busca aumentou para cinco empresas.

“Embora modesto, esse aumento é significativo e indica um interesse crescente pelo mercado brasileiro, incentivado pela nova legislação que pode oferecer maior previsibilidade e segurança jurídica”, aponta o estudo.

Estas empresas têm um cadastro com a Receita Federal, o que implica conformidade com os requisitos fiscais e regulatórios do Brasil, mesmo estando sediadas em outros países.