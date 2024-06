Servidores do IBAMA e ICMBio deflagram greve nesta 2ª feira

Servidores do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio no Acre deflagraram greve, nesta segunda-feira (24). De acordo com a Associação de Servidores do Ibama e ICMBio Acre (ASISBAMA/AC), o Governo Federal não deixou alternativa para a categoria, já que fechou a Mesa de Negociação.

À reportagem do ac24horas, Roberta Graf, presidente da Associação dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e que representa servidores do IBAMA, ICMBIo, Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Serviço Florestal Brasileiro (SFB), explicou que a documentação de indicativo de greve foi enviada à Brasília na semana passada, mas sem abertura de novo diálogo com o Ministério de Meio Ambiente, a greve foi deflagrada.

Segundo a Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente (Ascema Nacional), até o início da manhã desta quarta-feira 239 Servidores do Ibama de cerca de 400 já assinaram a carta de entrega de cargos de confiança.

O sindicato aponta ainda que 497 Fiscais do Ibama de cerca de 700 e 245 servidores de cerca de 600 do ICMBio já assinaram a carta de pedido de desligamento da Portaria de Fiscalização. Na prática, a medida tira esses servidores da função de fiscalização que exercem.

“Nossa proposta de eeestruturação de carreira, extremamente necessária e muito bem construída, visivelmente não foi sequer lida ou considerada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI. Este nos apresentou propostas que sequer tinham alguma dignidade, e uma última sobre a qual construímos uma contraproposta, a qual também foi rejeitada por eles”, disse em nota a diretoria da associação.