PM apreendem três armas de fogo e recuperam veículo no Taquari

Policiais militares do Grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro), da Polícia Militar do Acre (PMAC), apreenderam no domingo, 23, três armas de fogo, recuperaram um veículo (carro), durante a ação três envolvidos foram presos, no Taquari.

Os militares realizavam patrulhamento quando avistaram cinco indivíduos em um veículo, ao perceberem a presença da polícia aceleraram bruscamente, as equipes policiais acompanharam o carro que no bairro Taquari foi abandonado e os indivíduos tentaram se evadir, na ação três foram detidos em flagrante.

Durante a busca pessoal e no interior do veículo os militares encontram três armas de fogo e alguns objetos sem procedência comprovada. Momentos depois da ação policial apareceu uma das vítimas informando que sua família teria sido presa em casa e seu veículo roubado, tratava-se do carro usado pelos envolvidos.

Os policiais encaminharam os envolvidos e o material apreendido na ocorrência à delegacia de flagrantes (Defla) para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Por Ascom/PMAC