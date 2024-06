Senac Acre abre processo seletivo para vagas em Rio Branco

As oportunidades são para ensino médio completo e as inscrições estarão abertas de 06 a 09 de junho

O Senac Acre está com inscrições abertas para processos seletivos visando o preenchimento de vagas em suas unidades em Rio Branco. São vagas para Assistente de manutenção e patrimônio e Monitor de alunos, ambos com ensino médio completo como requisito mínimo de escolaridade.

As inscrições estarão abertas no período de 06 junho até às 23h59min do dia 09 de junho, exclusivamente por meio do endereço eletrônico https://portal.ac.senac.br/trabalhe-conosco.

As inscrições são gratuitas e as vagas são para contratação por regime celetista (CLT), ou seja, não se trata de um concurso público, o que não garante estabilidade aos aprovados, exceto nos casos previstos em lei. O cargo de monitor de alunos a remuneração inicial é de R$ 1.707,70 + benefícios e jornada de trabalho de 44 horas semanais. Já o assistente de manutenção e patrimônio a remuneração inicial é de R$ 2.370,52 + benefícios e a jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O processo seletivo será composto por três etapas sendo a primeira etapa de cadastro de currículos e inscrição, a segunda etapa de avaliação comportamental e a terceira etapa prova de conhecimentos específicos.

Para mais informações e detalhes das vagas, os interessados podem acessar o portal do Senac e conferir os Comunicado de Processo Seletivo 007/2024 e 008/2024 que constam as informações sobre a função de Assistente de manutenção e patrimônio e Monitor de alunos respectivamente.