Sem Gabigol, Flamengo vence Cruzeiro e dispara na liderança do Brasileiro

Com Gabigol fora da relação por conta de todo o imbróglio de renovação, o Flamengo pareceu não sentir falta do atacante e venceu o Cruzeiro por 2 a 1, no Maracanã, disparando na liderança do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Pedro e Fabrício Bruno, para o Rubro-Negro; e por Matheus Pereira, para a Raposa.

Líder isolado – O Flamengo chegou aos 27 pontos, três a mais que Botafogo e Bahia. O Cruzeiro, por sua vez, perdeu a chance de encostar nos líderes e estacionou nos 20 pontos.

Bandeira em homenagem a Pedro – A torcida do Flamengo exibiu uma bandeira com o rosto do atacante Pedro. O jogador vive uma lua de mel com os rubro-negros.

Clima de paz – O entorno do Maracanã viveu um clima de paz antes do jogo. Aliadas, as torcidas de Flamengo e Cruzeiro se misturaram e confraternizaram. Dentro do estádio, duelaram nos cânticos.

Italo Ferreira na área – Campeão da etapa de Saquarema do Mundial de Surfe, o potiguar Italo Ferreira marcou presença no Maracanã junto com seu pai, seu Luizinho. Os dois são torcedores do Flamengo e o surfista fez questão de entrar no gramado, antes da partida, com uma bandeira rubro-negra.

Próximos jogos – O Flamengo visita o Atlético-MG, na quarta (3), na Arena MRV (MG). No mesmo dia, o Cruzeiro enfrenta o Criciúma, no Heriberto Hülse (SC).

O jogo

A partida teve início com o Flamengo tomando conta das ações. Inspirado, Gerson sabia explorar bem o espaço que o Cruzeiro deixava entre a zaga e os volantes. Foi desta forma, por exemplo, que o “Coringa” encontrou Pedro para o Rubro-Negro fazer o 1 a 0. O time da casa, porém, relaxou após o gol e a Raposa passou a gostar do jogo, chegando ao empate com Matheus Pereira, o melhor em campo pelos mineiros.

O Cruzeiro começou o segundo tempo melhor do que o Flamengo e parecia estar próximo da virada, mas a defesa bobeou na bola parada e Fabrício Bruno, de cabeça, fez o 2 a 1. Os mineiros pareceram sentir o gol e o Rubro-Negro acordou, tendo outras oportunidades. No fim, chegou a ter um pênalti assinalado, mas o VAR anulou.

Gols e lances

Pedro abre o placar! – Em momento iluminado, Pedro abriu o placar para o Flamengo aos 16 minutos do primeiro tempo, quando Gerson puxou contra-ataque e deu um lindo passe para o camisa 9, que bateu cruzado, rasteiro e foi para a galera.

Cruzeiro empata! – O Cruzeiro chegou ao empate aos 37 minutos num belo chute de Matheus Pereira, de fora da área, pegando um rebote após bate e rebate na zaga.

Quase! – O Flamengo quase chegou ao segundo gol com menos de um minuto do segundo tempo, quando o Cruzeiro bobeou, perdeu a bola, Luiz Araújo lançou Gerson, que tentou dar uma cavada sobre Anderson, mas o goleiro estava esperto e fez a defesa.

Gol do Flamengo! – Quando o Cruzeiro estava melhor na partida, o Flamengo teve uma falta pela esquerda, Luiz Araújo cruzou e Fabrício Bruno, de cabeça, testou para o fundo do gol, fazendo o 2 a 1.

VAR anula pênalti – Aos 40 minutos do segundo tempo, a arbitragem viu pênalti para o Flamengo em cima de Werton. Porém, após checagem no VAR, a infração foi anulada.

FLAMENGO 2 X 1 CRUZEIRO

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

Data e hora: 30 de junho de 2024, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Luiz Araújo (FLA); Kaiki, João Marcelo (CRU)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Pedro, aos 16 minutos do primeiro tempo (FLA); Matheus Pereira, aos 37 minutos do primeiro tempo (CRU); Fabrício Bruno, aos 19 minutos do segundo tempo (FLA)

Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Gerson e Lorran (Léo Ortiz); Luiz Araújo, Bruno Henrique (Werton) e Pedro. Técnico: Tite.

Cruzeiro: Anderson, William, Neris (Villalba), João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero (Robert), Lucas Silva (Vitinho) e Ramiro (Machado); Matheus Pereira, Gabriel Verón (Mateus Vital) e Arthur Gomes. Técnico: Fernando Seabra.