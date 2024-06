Sapatos de camurça azul de Elvis Presley vão a leilão; lance inicial é de R$ 384 mil

Um par de sapatos de camurça azul que pertenceram a Elvis Presley será leiloado na próxima sexta-feira, 28 de junho, pela casa britânica Henry Aldridge and Son, conhecida por especialização em antiguidades. As peças estavam em posse de um amigo próximo do Rei do Rock por décadas.

Os sapatos, tamanho 42, foram utilizados por Elvis durante uma apresentação no programa “The Steve Allen Show”, em 1956. Na ocasião, o artista cantou os sucessos “Hound Dog” e “I Want You, I Need You, I Love You”.

Dois anos após a apresentação, em 1958, quando estava prestes a se alistar no exército dos Estados Unidos, Elvis presenteou seu amigo Alan Fortas com seu par de calçado de camurça azul. Na época, Elvis reuniu pessoas próximas para doar outras peças que não planejava levar para o serviço militar.

A oferta inicial para os sapatos de camurça azul é de 55 mil libras, aproximadamente R$ 384 mil. Contudo, a casa de leilão espera que o lance final esteja na faixa de 100 mil a 120 mil libras, aproximadamente R$ 699 mil a R$ 838 mil.

Quem arrematar os sapatos também receberá uma carta de autenticidade e uma nota escrita por Alan Fortas, descrevendo como recebeu o presente de Elvis.