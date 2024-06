Festival da Macaxeira tem festa junina e show do Forró Boys hoje (27)

Nesta quinta-feira, 27, acontece a segunda noite do 1º Festival da Macaxeira, realizado na Praça da Revolução, no centro de Rio Branco.

Após a abertura, que contou com um grande público, a organização do evento aposta em apresentações de quadrilhas juninas e shows nacionais para tentar repetir o sucesso da primeira noite.

A programação está prevista para começar às 19 horas, com apresentação de quadrilhas juninas. Já as atrações nacionais são Roger Somdboys, ex-vocalista da Banda Forró Boys e o DJ Dyamante, nascido em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, tem mais de 20 anos de carreira no funk e é estourou no país com o hit “Vai Novinha Ah Ah Ah”.

Além das atrações nacionais, se apresentam ainda no Festival da Macaxeira na noite de hoje, Ferdiney Rios, Forró 100 Limite e Banda Pegada de Luxo.